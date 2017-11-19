Мы усилили меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19.

Согласно распоряжениям Комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора в клинике применяются дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

· Все сотрудники, перед началом работы, проходят проверку состояния здоровья. К работе не допускается персонал с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.

· Организован отдельный вход для пациентов с проявлениями ОРВИ.

· Каждый час проводим дезинфекцию помещений и всех поверхностей.

· Все кабинеты и входы оснащены дозаторами с дезинфицирующими растворами для обработки рук.

· Бактерицидные рециркуляторы непрерывного действия с УФ-облучением обеспечивают постоянную дезинфекцию воздуха во всех кабинетах, коридорах и холлах клиники в кабинетах, холле, в холле ресепшн.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 127 от 18.03.20 г. лица, вернувшиеся из любых зарубежных стран, обязаны сообщить о своем возвращении по телефону 112. Необходимо вызвать врача и получить больничный лист. Должен быть выдержан домашний карантин в течении 14 дней.

В случае проявления симптомов ОРВИ нужно срочно обратиться к врачу!