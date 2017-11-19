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Мы усилили меры безопасности для предотвращения распространения COVID-19.

Согласно распоряжениям Комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора в клинике применяются дополнительные меры безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

·           Все сотрудники, перед началом работы, проходят проверку состояния здоровья. К работе не допускается персонал с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела.

·           Организован отдельный вход для пациентов с проявлениями ОРВИ.

·            Каждый час проводим дезинфекцию помещений и всех поверхностей.

·           Все кабинеты и входы оснащены дозаторами с дезинфицирующими растворами для обработки рук.

·           Бактерицидные рециркуляторы непрерывного действия с УФ-облучением обеспечивают постоянную дезинфекцию воздуха во всех кабинетах, коридорах и холлах клиники в кабинетах, холле, в холле ресепшн.

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 127 от 18.03.20 г. лица, вернувшиеся из любых зарубежных стран, обязаны сообщить о своем возвращении по телефону 112.  Необходимо вызвать врача и получить больничный лист. Должен быть выдержан домашний карантин в течении 14 дней.

В случае проявления симптомов ОРВИ нужно срочно обратиться к врачу!

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Дерматологическое взрослое
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Рентген
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Часто задаваемы вопросы

Реакция на холод чаще всего проявляется в виде холодовой крапивницы, которая относится к разряду неаллергических ( физическая крапивница). На коже при соприкосновении с холодным воздухом или водой появляются волдыри похожие на ожоги от крапивы. Они характеризуются кожным зудом. При возникновении таких симптомов нужно обратиться к аллергологу. Диагностическим подтверждением холодовой аллергии является положительная холодовая проба, которую ставит врач. После установления диагноза, врач аллерголог назначает исследования, необходимые для диагностики при неаллергической крапивнице. После нахождения причины появления высыпаний, проводится коррекция найденных дисфункций. Назначается курс противоаллергических препаратов. В 30% случаев причина высыпаний не выявляется. Лечение назначается лишь симптоматическое ( антигистаминные препараты). Отличный эффект дате применение метода иглотерапии, т.к. собственная система диагностики методом Китайской Классической Медицины позволяет выявить причину на организменном уровне и устранить ее.

При посещении врача аллерголога вы можете взять с собой имеющиеся на руках у вас ранее сделанные анализы ( клинический анализ крови, ФЛГ ( если имеются проблемы с дыхательными путями), выписки из стационаров. Если ранее никаких обследований не проводилось, то врач-аллерголог сам назначит необходимые обследования, исходя из настоящей ситуации с вашим здоровьем.

Атопический дерматит (АД) – это хроническое рецидивирующее заболевание, имеющее наследственный характер, которое возникает, как правило, в детском возрасте ( может возникать в любом возрасте) , характеризующееся высыпаниями на коже и кожным зудом. Высыпания могут быть ограниченными или распространенными. Из приведенного выше определения можно понять, что глубинной причиной атопического дерматита является «генетическая поломка», которая будет проявляться под действием провоцирующих факторов – нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, пищевые продукты, раздражители кожи, нервный стресс, инфекционные заболевания организма, аллергены. При неправильном лечении и неполной диагностике АД быстро переходит в хронические формы, которые трудно поддаются коррекции. При правильной диагностике и правильном лечении достигается стойкая ремиссия, которая может длиться годами и десятками годов. При появлении совокупности провоцирующих факторов болезнь может давать рецидив в любом возрасте. Лечит АД должны аллергологи, дерматологи и другие узкие специалисты ( гастроэнтерологи, психотерапевты). Ведущим врачом больного с атопическим дерматитом должен быть врач АЛЛЕРГОЛОГ, который координирует консультации и лечение всех узких специалистов.

Кожные высыпания имеют различную природу – аллергическую и неаллергическую. Для определения причины высыпания ее нужно показать врачу или аллергологу, или дерматологу. Словесное описание сыпи не может быть использовано. Точно также ставить диагноз по фотографии не представляется возможным.
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